Gazze'de ateşkesin yıl dönümünde kanlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine ateşkesin yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Saldırılar, 10 Ekim 2025'te başlayan ateşkes sürecinin birinci yılında gerçekleşti.
İsrail ordusu, ateşkesin yıl dönümünde Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırılar düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Bölgedeki saldırılara ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
Ateşkesin üzerinden bir yıl geçti
Gazze'de ateşkes 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi. Ancak anlaşmanın birinci yıl dönümünde düzenlenen yeni saldırılar, bölgedeki güvenlik durumunu yeniden gündeme taşıdı.
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarında yaşanan can kayıpları, ateşkes sürecine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde kayda geçti.