Gazze'de atık krizi büyüyor: Halkın sağlığı tehdit altında!

UNRWA'nın X hesabından Gazze Şeridi'ndeki çöp krizine dair paylaşım yapıldı.

Gazze'de atık krizi derinleşiyor!

Ajans, birçok kişinin çöp yığınları arasında kurulan çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını vurgulayarak, derinleşen krizin çevresel ve sağlık risklerini artırdığını belirtti.

UNRWA, ağır insani koşullar altındaki Filistinlilerin yaşam mücadelesinin giderek zorlaştığını kaydetti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze'ye 3 haftayı aşkın bir süredir hiçbir insani yardım girmediğini ve bunun, savaşın başından bu yana yardım girişi olmadan geçen en uzun süre olduğunu belirtmişti.

UNRWA Genel Komiseri, ablukanın kaldırılması, insani yardım ve ticari malzeme girişinin yeniden başlaması, bombardımanın durması ve ateşkesin yeniden başlatılması çağrısını yinelemişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 27 Mart'ta, Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşirken yardım girişine izin verilmesinin talep edildiği dilekçeleri oy birliğiyle reddetmişti.