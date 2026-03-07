Gazze’de Barış Kurulu dağılıyor mu? Endonezya süreci durdurdu

Endonezya hükümeti, Gazze’de barışın sağlanması amacıyla oluşturulan Barış Kurulu’na ilişkin görüşmeleri durdurduğunu açıkladı. Bu adım, bölgede yürütülen diplomatik girişimlerin seyrini değiştirecek nitelikte görülüyor. Yetkililer, kararın kalıcı bir kopuş anlamına gelmediğini, ancak mevcut koşulların ilerlemeye izin vermediğini belirtti.

Barış Kurulu, Gazze’de çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için kurulmuştu. Endonezya’nın bu süreçte aktif rol üstlenmesi, ülkenin uluslararası barış girişimlerine verdiği desteğin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyordu. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, taraflar arasında güven inşasının zayıfladığını ortaya koydu.

Barış girişiminde belirsizlik derinleşiyor

Endonezya’nın süreci askıya alması, farklı ülkelerin barış sürecine dair yaklaşımındaki uyumsuzlukların çözülmeden ilerlemenin mümkün olmadığını gösteriyor. Bu karar, yalnızca Gazze’deki insani tabloyu değil, aynı zamanda küresel barış girişimlerinin işleyişini de doğrudan etkiliyor.

Kararın ardından gözler, kurulun diğer üyelerinin tavrına çevrildi. Bazı ülkelerin süreci devam ettirmekten yana tavır alması beklenirken, diğerlerinin Endonezya’nın tutumunu destekleyebileceği konuşuluyor. Bu durum, barış girişiminin geleceğini daha da belirsiz hale getiriyor.

Gazze’de insani krizin derinleştiği bir dönemde müzakerelerin askıya alınması, uluslararası toplumun sorumluluklarını daha görünür hale getiriyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar, sürecin yeniden canlandırılıp canlandırılamayacağını belirleyecek.