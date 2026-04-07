Gazze’de bebekler hayatın kıyısında: Mama krizi yenidoğanlar için zamana karşı yarışa dönüştü

Gazze’de aylardır süren çatışmalar ve kuşatma, bölgenin en savunmasız sakinleri olan bebekleri telafisi güç bir yıkımın ortasına itti. Bölgedeki insani yardım koridorlarının işlevsiz kalması, market raflarındaki bebek mamalarının tamamen tükenmesine ve karaborsada ulaşılamaz fiyatlara çıkmasına neden oldu. Bu tablo, sadece bir gıda eksikliği değil, henüz bağışıklık sistemi gelişmemiş binlerce bebek için doğrudan bir varoluş mücadelesi anlamına geliyor. Şehrin her sokağında, çocuklarının açlıktan zayıflayan bedenlerini çaresizce izleyen ebeveynlerin feryatları yükseliyor.

Annelerin çaresiz mücadelesi

Bölgede yaşanan derin gıda krizi, hamile ve bebeğine anne sütü veren kadınların fiziksel sağlığını temelinden sarstı. Yetersiz beslenme, temiz suya erişim kısıtlılığı ve bitmek bilmeyen stres dalgası, binlerce annenin biyolojik olarak süt üretiminin durmasına yol açtı. Alternatif bir besin kaynağı olan bebek mamasına da ulaşılamayınca, aileler bebeklerini hayatta tutabilmek için son derece tehlikeli yollara başvuruyor. Biberonlar, besin değeri olmayan şekerli sular, sulandırılmış unlar veya nişastalı karışımlarla dolduruluyor. Bu durum bebeklerde ağır ishal vakalarını tetiklerken, vücudun hızla sıvı kaybetmesine ve hayati organların işlevini yitirmesine zemin hazırlıyor.

Kuvözlerde yaşam savaşı

Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze’de, özellikle hastanelerin yenidoğan üniteleri tam bir felaket bölgesi görünümünde. Sağlık çalışanları, ellerinde prematüre bebekleri besleyecek tek bir kutu özel içerikli mama dahi kalmadığını bildiriyor. Normal şartlarda protein ve vitamin destekli özel mamalarla hayata tutunması gereken erken doğmuş bebekler, bu takviyelerden mahrum kaldıkları için her geçen saat dirençlerini yitiriyor. Doktorlar, kapasite aşımı nedeniyle bir kuvöze birden fazla bebeği yerleştirmek zorunda kaldıklarını, ancak besin ve ilaç yokluğu nedeniyle bu bebeklerin en basit enfeksiyonlara karşı bile hiçbir korumasının kalmadığını vurguluyor.

Kalıcı hasar riski

Gazze’de on binlerce bebek akut yetersiz beslenme kriziyle pençeleşirken, hayatta kalanları da kalıcı bir tehdit bekliyor. Yaşamın ilk aylarında alınamayan temel besin değerleri; geri döndürülemez zihinsel ve bedensel hasar riski taşıyor. Çocuk gıdası sevkiyatındaki aksamalar, acilen normale dönmediği sürece yeni nesil ağır sağlık sorunları ve gelişim geriliğiyle karşı karşıya kalacak.