Gazze'de bir İsrail askeri daha öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmalarda David Sasson isimli 21 yaşındaki askerin öldürüldüğü belirtildi.

Aynı çatışmalarda 6'sı ağır olmak üzere 13 İsrail askerinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine bilgi verildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.