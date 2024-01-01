Gazze'de can kaybı 21 bin 978’e, yaralı sayısı 57 bin 697’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıları sürüyor.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı bölgeden dumanlar yükselmeye devam ederken, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 21 bin 978’e, yaralı sayısının ise 57 bin 697’ye yükseldiğini bildirdi.

Saldırılarda 326 sağlık personelinin öldüğünü ve 104 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 30 hastanenin hizmetlerini durdurduğunu söyledi. Kudra ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını duyurdu.