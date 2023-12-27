Gazze'de can kaybı 21 bini aştı
İsrail’in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110’a yükseldiği, yaralı sayısının ise 55 bin 243 kişi olduğu açıklandı.
AA
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Ateşkes beklentilerinin gölgesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki can kaybı ve yaralı sayısı ile ilgili açıklama yaptı.
Verilen bilgilere göre, İsrail saldırılarında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 195 arttı. 7 Ekim'de başlayan saldırılarda öldürülenlerin toplam sayısı 21 bin 110’a yükselirken, 55 bin 243 kişi ise yaralandı.