Gazze'de can kaybı 21 bini aştı

Ateşkes beklentilerinin gölgesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki can kaybı ve yaralı sayısı ile ilgili açıklama yaptı.

Verilen bilgilere göre, İsrail saldırılarında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 195 arttı. 7 Ekim'de başlayan saldırılarda öldürülenlerin toplam sayısı 21 bin 110’a yükselirken, 55 bin 243 kişi ise yaralandı.