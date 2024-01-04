Gazze'de can kaybı 22 bin 438'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ediyor. Beklenen ateşkes sağlanamazken bölgede can kaybı artmaya devam ediyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e, yaralı sayısının da 57 bin 614'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail saldırılarında 326 sağlık personelin öldüğü ve 121 ambulansın kullanılamaz hale geldiği belirtilen açıklamada, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığı, 30 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmetlerini durdurduğu ifade edildi. Ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını aktarıldı.