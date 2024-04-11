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Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye yükseldi

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 482'ye yükseldi.

Haber Merkezi
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Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye yükseldi
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İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 482'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 187 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail’in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 122 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 482'ye, yaralı sayısının da 76 bin 49'a yükseldiği kaydedildi.

 