Gazze'de can kaybı 36 bin 439'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 240 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 220 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim'den bu yana 36 bin 439 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 439'a, yaralı sayısının 82 bin 627'ye yükseldiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Cibaliya Kampı'nda enkaz arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan İsrail ordusunun 20 gün devam eden saldırılardan sonra çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda enkazdan ceset kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Kemal Advan Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağlık ve arama ekipleri, Cibaliya'da bina enkazlarında ve sokaklarda ulaşılan cansız beden sayısı 120'yi aştı.