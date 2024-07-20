  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a yükseldi
Takip Et

Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 919'a yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a yükseldi
Takip Et

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail’in son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 saldırı gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 71 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 919'a, yaralananların sayısının da 88 bin 622'ye yükseldiği kaydedildi.