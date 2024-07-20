Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 919'a yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail’in son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 saldırı gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 71 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 919'a, yaralananların sayısının da 88 bin 622'ye yükseldiği kaydedildi.