  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Gazze’de can kaybı 39 bin 258’e yükseldi
Takip Et

Gazze’de can kaybı 39 bin 258’e yükseldi

İsrail'in 295 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 258'e yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze’de can kaybı 39 bin 258’e yükseldi
Takip Et

İsrail’in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 83 kişi artarak 39 bin 258'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze’ye 295 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 83 kişinin daha öldürüldüğü, 186 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 258'e, yaralananların sayısının da 90 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.

Dünya
Anketlerde Trump, Kamala Harris'i 2 puan geride bıraktı
Anketlerde Trump, Kamala Harris'i 2 puan geride bıraktı
Rusya’da Su-34 savaş uçağı düştü
Rusya’da savaş uçağı düştü
İran'da sıcak hava alarmı: Tüm kamu kurumları tatil edildi
İran'da sıcak hava alarmı: Tüm kamu kurumları tatil edildi
Bosna'nın savaş sonrası 30 yılda ekonomisinde değişim anlatıldı
Bosna'nın savaş sonrası 30 yılda ekonomisinde değişim anlatıldı
Gaemi Tayfunu nedeniyle can kaybı 42'ye yükseldi
Gaemi Tayfunu nedeniyle can kaybı 42'ye yükseldi
İsrail'den yeni saldırı hazırlığı: 'Derhal boşaltın' çağrısı yaptı
İsrail'den yeni saldırı hazırlığı: 'Derhal boşaltın' çağrısı yaptı