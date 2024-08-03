Gazze'de can kaybı 39 bin 550'ye yükseldi
İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 550'ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklama ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne 302 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi vergi.
Açıklamada, İsrail’in son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 31 kişinin daha hayatını kaybettiği, 62 kişinin de yaralandığı belirtildi.
7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 550'ye çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının da 91 bin 280'e yükseldiği kaydedildi.