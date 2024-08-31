Gazze'de can kaybı 40 bin 691’e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 691’e, yaralıların sayısı ise 94 bin 60’a yükseldi.
İHA
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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını 330 gündür sürdürüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 5 saldırıda 89 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
40 bin 691 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 691’e, yaralıların sayısının 94 bin 60’a yükseldiği kaydedildi.
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