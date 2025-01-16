Gazze'de can kaybı 46 bin 788'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 468 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere karşı "8 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in son bir günde düzenlediği saldırılarda 188 Filistinlinin yaralandığı vurgulandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 46 bin 788 kişi hayatını kaybetti, 110 bin 453 kişi ise yaralandı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de kentin batısında düzenlenen hava saldırılarından sonra, 5 kişinin cansız bedeni ve 10 yaralının tahliye edildiğini bildirdi.