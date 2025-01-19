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Gazze'de can kaybı 46 bin 913 oldu

İsrail'in 471 günlük saldırılarında Gazze Şeridi'nde can kaybının 46 bin 913'e, yaralı sayısının 110 bin 750'ye yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Gazze'de can kaybı 46 bin 913 oldu
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 25 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 913'e, yaralı sayısının da 110 bin 750'ye yükseldiği ifade edildi.

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