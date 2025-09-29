  1. Ekonomim
Gazze'de can kaybı 66 bin 55'e ulaştı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 50 artarak 66 bin 55'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak, 66 bin 55'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 50 ölü ve 184 yaralının getirildiği aktarıldı.

56 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 187 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 305 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 571'e, yaralananların sayısının da 18 bin 817'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 55'e, yaralıların 168 bin 346'ya yükseldiği kaydedildi.

