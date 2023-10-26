Gazze'de can kaybı 7 bini aştı

Hamas'ın askeri kanadının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği operasyonla başlayan çatışmada 20 güne girildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları devam ederken kamuoyunun ateşkes beklentileri ise henüz yanıt bulamadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28'e yükseldi. Saldırılarda 10 binlerce sivil de yaralanırken bölgede büyük bir yıkım meydana geldi.