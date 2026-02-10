Gazze'de can kaybı 72 bin 32'ye yükseldi

CCTV’nin haberine göre; Gazze’deki sağlık makamları tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 32’ye, yaralı sayısının ise 171 bin 661’e yükseldiği belirtildi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Filistinli tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları, Pazartesi akşamı Gazze Şehri’nin batısındaki El-Nasr mahallesinde bir apartman dairesine yönelik düzenlenen İsrail hava saldırısında en az 4 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Filistin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail ordusu Pazartesi günü Batı Şeria genelinde operasyon ve yıkım faaliyetlerine devam etti. Bu operasyonlar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20’den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.