Gazze’de can kaybı 73 bin 311’e yükseldi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 73 bin 311’e yükseldi. Bu rakam, bölgede yaşanan trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Gazze’de hastaneler kapasitesini aşmış durumda. Yaralıların tedavi edilmesi için gerekli ilaç ve ekipman bulunamıyor. Elektrik kesintileri, suya erişim sıkıntısı ve gıda yetersizliği halkın yaşamını daha da zorlaştırıyor. Çocuklar ve yaşlılar en kırılgan gruplar olarak öne çıkıyor.

Uluslararası çağrılar sonuçsuz kalıyor

Birleşmiş Milletler ve çeşitli yardım kuruluşları, bölgede insani felaketin önlenmesi için defalarca ateşkes çağrısı yaptı. Ancak bu çağrılar karşılık bulmadı. Diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması, Gazze’deki sivillerin her geçen gün daha ağır bir yaşam mücadelesi vermesine neden oluyor.

Saldırıların devam etmesi, yalnızca can kayıplarını artırmakla kalmıyor; aynı zamanda bölgedeki sosyal ve ekonomik yapıyı da çökertiyor. Evlerini kaybeden binlerce kişi barınacak yer bulmakta zorlanıyor. Eğitim kurumları ve sağlık merkezleri büyük ölçüde işlevsiz hale gelmiş durumda.

Gazze halkı, her gün yeni kayıplarla yüzleşirken, uluslararası toplumun sessizliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bölgedeki tablo, modern tarihin en ağır insani krizlerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.