Gazze'de can kaybı 73 bin 783'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son veriler, bölgedeki acı tablonun ne denli derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sadece son 48 saat içinde hastanelere 10 kişinin daha cansız bedeni getirildi, saldırılarda yaralanan 56 kişi ise sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Bu yeni can kayıplarıyla birlikte, savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana kayıtlara geçen toplam bilanço çok daha ağır bir boyuta ulaştı. Toplam can kaybının 73 bin 783'e, yaralı sayısının ise 174 bin 738'e ulaşması, yaşanan trajedinin büyüklüğünü kanıtlıyor.

Sözde ateşkes döneminde yaşanan kayıplar

Bölgede 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren bir ateşkes olmasına rağmen, sahadan gelen bilgiler can kayıplarının durmadığını gösteriyor. Ateşkesin başlamasından bu yana geçen sürede İsrail saldırıları nedeniyle 1.369 kişi daha hayatını kaybetti. Aynı dönemde 4 bin 627 kişinin yaralanması ve daha önce enkaz altında kalan 831 kişinin cenazesinin ancak şimdi çıkarılarak hastanelere ulaştırılabilmesi, ilan edilen barış döneminin sadece kağıt üzerinde kaldığının en net göstergesidir.

Enkaz altındaki binlerce cenaze ve görünmeyen gerçek

Önemle belirtmek gerekiyor ki, açıklanan bu resmi bilanço yalnızca hastanelere ulaştırılabilen ve resmi olarak kayıt altına alınabilen cenazelerle sınırlı kalıyor. İsrail saldırıları nedeniyle yerle bir olan binaların altında halen binlerce kişinin cansız bedeninin bulunduğu biliniyor. Arama ve kurtarma çalışmalarının son derece yetersiz imkanlarla, neredeyse elle yürütülmesi enkaz altındakilere ulaşılmasını engelliyor. Bu amansız şartlar göz önüne alındığında, gerçek can kaybının mevcut resmi rakamların çok daha üzerinde olduğu açıkça görülüyor.

Çöküşün eşiğindeki sağlık sistemi ve BM raporları

Tüm bu süreçte Gazze'deki hastaneler, bir yandan bitmek bilmeyen yaralı akınıyla diğer yandan ise en temel tıbbi malzeme eksikliği ve altyapı çöküşüyle mücadele ediyor. Son 48 saatte yaşanan hareketlilik de sağlık hizmetleri üzerindeki bu ağır baskının hiç azalmadığına işaret ediyor. Birleşmiş Milletler, Gazze'deki insani kayıplara ilişkin değerlendirmelerinde Sağlık Bakanlığı'nın bu verilerini kaynak olarak kullansa da kaotik ortam ve devam eden abluka nedeniyle rakamları bağımsız şekilde yerinde doğrulayamadığını belirtiyor. İlaç, tıbbi ekipman ve temiz suya erişimin neredeyse tamamen kesildiği bölgede, sağlık merkezleri artık tedavi sunmaktan ziyade birer yaşam mücadelesi alanına dönüşmüş durumda. Dolayısıyla açıklanan her yeni veri, sadece istatistiksel bir artışı değil; uluslararası toplumun gözü önünde devam eden büyük bir insani çöküşü ve durdurulamayan bir çaresizliği temsil ediyor.