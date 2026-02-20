Gazze’de eğitim krizi büyüyor: UNRWA’dan uluslararası topluma açık çağrı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA, Gazze’de devam eden çatışmaların eğitim sistemi üzerinde yarattığı ağır tahribata dikkat çekerek, çocukların geleceklerini inşa edebilmeleri için eğitim hakkının kesintisiz biçimde güvence altına alınması gerektiğini açıkladı. Kurum, mevcut şartlar altında yüz binlerce öğrencinin düzenli eğitime erişiminde ciddi aksamalar yaşandığını ve bunun yalnızca geçici bir insani sorun olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, çok sayıda okul binasının hasar gördüğü ya da yerinden edilen siviller için barınma alanına dönüştürüldüğü belirtilirken, bu durumun eğitim faaliyetlerini sürdürülebilir olmaktan çıkardığı ifade edildi. Bu çerçevede UNRWA, geçici öğrenme alanları ve alternatif eğitim yöntemleriyle süreci desteklemeye çalıştıklarını, ancak kalıcı bir çözüm için güvenli ortamın ve altyapının yeniden tesis edilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Eğitim kesintisi uzun vadeli istikrarsızlık riski taşıyor

Ajansın değerlendirmesinde, eğitimin yalnızca ders müfredatından ibaret olmadığı; aynı zamanda çocukların psikososyal dayanıklılığını güçlendiren, toplumsal bağları koruyan ve uzun vadede ekonomik toparlanmanın temelini oluşturan stratejik bir unsur olduğu dile getirildi. Bu nedenle eğitimde yaşanan kesintilerin, gelecekte daha derin sosyal kırılmalara ve istikrarsızlığa zemin hazırlayabileceği uyarısı yapıldı.

UNRWA ayrıca, uluslararası topluma ve ilgili taraflara çağrıda bulunarak, sivillerin ve sivil altyapının korunmasına yönelik yükümlülüklerin hatırlatılması gerektiğini ifade etti. Eğitim kurumlarının korunmasının, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde temel bir sorumluluk olduğuna işaret edilirken, Gazze’de kaybedilen her eğitim yılının bölgenin geleceği açısından telafisi güç sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Sonuç olarak kurum, Gazze’deki çocukların yalnızca bugün hayatta kalmalarının değil, yarın ayakta durabilmelerinin de küresel sorumluluk meselesi olduğunu ortaya koydu. Bu çerçevede eğitim hakkının korunması, insani yardım gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor.