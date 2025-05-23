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Gazze'de ekipman eksikliği kurtarma çalışmalarını engelliyor

Gazze Şeridi'ndeki ekipman eksikliği İsrail'in yıktığı binaların enkazındaki kurtarma çalışmalarını engelliyor.

Haber Merkezi
AA
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Gazze'de ekipman eksikliği kurtarma çalışmalarını engelliyor
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Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde hedef alarak yıktığı" 4 katlı bir binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin binanın enkazından 4 kişinin naaşını çıkardığı ve hayatta kalan 6 kişiyi de kurtardığı belirtildi.

İsrail ordusunun yerle bir ettiği binanın enkazında 50'den fazla kişinin hala kayıp olduğuna dikkati çekilen açıklamada, gerekli teknik imkanlarının bulunmaması nedeniyle kayıp kişilere ulaşmanın imkansız olduğu vurgulandı.

"Gazze’de kurtarma çalışmaları ekipman yetersizliğinden durduruldu"

Açıklamada, "Enkaz altında kaybolanlara ulaşmak için lazım olan ağır ekipman eksikliği nedeniyle arama çalışmaları sona erdirildi." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden, 18 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "yakıt, ağır ekipman ve yedek parça eksikliği nedeniyle" arama kurtarma hizmetlerinin "durabileceği" uyarısı yapılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 53 bin 762 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 123 bin kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail ordusunun şiddetli saldırılarında Gazze'de 210 binden fazla konut yıkıldı ve Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i yıkıma uğradı.

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