Gazze'de felç tehlikesi: 700.000 sivil risk altında!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'ne (OHCHR) göre, 9 aydır savaşın devam ettiği Gazze Şeridi'nde binlerce insan 'korkunç koşullar' altında yaşıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile ortaklaşa, bölgedeki kanalizasyonlardan aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları çalışmada, çocuk felci hastalığı olarak da bilinen, vücutta bazı sakatlıklara ve felce yol açan polio virüse rastladı.

Geçtiğimiz çarşamba kamuoyuna duyurulan çalışma, çadır kamplarında yaşayan yerinden edilmiş on binlerce insanın yeni bir tehditle yüzleştiğini kanıtlıyor.

Polio virüsün Tip-2 türü tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İsrail Sağlık Bakanlığı'nın araştırmalarında da, Gazze'deki kanalizasyonlardan elde edinilen örneklerde polio virüsün Tip-2 türü tespit edildiği duyuruldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, farklı otoritelerin kabul ettiği gerçekliğin yeni bir yıkıma yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, "Altyapının tahribatı nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin hayata tutunmaya çalıştığı çadır kamplarda ve diğer yerleşim alanlarında akan atık suyun içeriğinde polio virüsün tespit edilmesi, ufuktaki sağlık felaketine işaret ediyor," denildi.

Kamplardaki kalabalığa, kıt imkanlara, etraftaki çöplerden ötürü kirlenen su kaynaklarına atıfta bulunan Bakanlık, "Gazze'ye hijyen malzemelerinin girişine izin verilmemesinden" ötürü farklı hastalıkların görülmesinde İsrail'in "oldukça uygun bir ortam yarattığını" iddia ediyor.

Bakanlık son olarak, "Gazze'ye temiz suyun getirilebilmesi için uluslararası kamuoyundan İsrail saldırılarının bir an önce durdurulmasını" istedi.

Çocuk felci aşısı yapma kararı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin (OHCHR) Nisan 2024 tarihli bir raporunda, savaştan ötürü en az 1,7 milyon insanın evini terk etmek zorunda kaldığı, binlercesinin ise "korkunç koşullar altında" yaşadığı öne sürülmüştü.

Diğer taraftan İsrail merkezli Haaretz'in haberine göre, İsrail hükümeti, Gazze'deki kanalizasyonlarda yüksek oranda polio virüse rastlanılması üzerine orduya yeni alınacak askerlere ve şu an Gazze'de bulunan birimlerine çocuk felci aşısı yapma kararı aldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı ile Savunma Kuvvetleri Tabipler Birliği'nin son toplantısında, Gazze'deki tüm kara kuvvetleri ile muharip ve yardımcı kuvvetlerinin aşılanacağı belirtildi.

İsrail'de çocuk felci aşısı, rutin aşılama programının bir parçası olarak görülüyor. Toplumun yüzde 95'inin aşı yaptırdığı devlet arşivlerinde kayıtlı. Fakat yeni bir aşılama ile bulaş riskinin en aza düşürülmesi hedefleniyor.

İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim tarihinde tekrar alevlendi.

İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanları, 7 Ekim'de düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişiyi öldürdü ve 250 kadar kişiyi de rehin aldı. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.

İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 38.000'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 84.700 kişi de yaralandı.

Harabeye dönüşen Gazze'nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor.

Güney Afrika'nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor.

Mahkeme, Başbakan Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.