Gazze'de, Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah ile güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta çadırlarda yaşayan Filistinliler, son birkaç saatte yağan şiddetli yağış nedeniyle yüzlerce çadırın sular altında kaldığını ve çöktüğü belirtti.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, fırtınanın çok sayıda yıpranmış çadırda hasara yol açtığını; eşyaların yağmur sularında sürüklendiğini ve pek çok ailenin dün geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldığını aktardı.

Deniz seviyesindeki alanlar ile tarım arazilerindeki çok sayıda çadırın yağmur suları altında kaldığını kaydeden Filistinliler, sivil savunma ekipleri ve belediyelerin de imkansızlıklar nedeniyle olaya müdahale edemediğini ifade etti.

Filistinliler, İsrail saldırılarının devam ettiğine ve yardım malzemelerinin çok kısıtlı olduğuna işaret ederek, şiddetli soğuk havanın yaşadıkları sıkıntıları katlayarak artırdığını dile getirdi.

Bazı ailelerin su basmasını önlemek için çadırlarının etrafını toprak bariyerlerle çevrelediklerini kaydeden Filistinliler, ancak şiddetli yağmurun bunları da sular altında bıraktığını belirtti.

Sağanaktan etkilenen Filistinli ailelerden çağrı

Sağanaktan etkilenen Filistinli aileler, maruz kaldıkları insani felaketle mücadele için uluslararası insani yardım kuruluşlarına barınak ve acil yardım sağlanması konusunda acilen müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, gün içerisindeki açıklamasında dünden bu yana Gazze Şeridi'nde çadırları ve evleri yağmur suyu altında kalan yerinden edilmiş Filistinlilerden yüzlerce yardım çağrısı aldığını belirtti.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ekiplerin sağanaktan zarar görenleri tahliye etmek için çalıştığını fakat barınmaya uygun yerlerin olmadığını da kaydetti.

Filistinliler, sağanak ve soğuk havada çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor

Gazze Şeridi'nde, 29 Aralık pazar akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış ve soğuk hava dalgası etkili oluyor.

İsrail ordunun devam eden ağır saldırıları nedeniyle göçe zorlanan ve çadırlarda kalmak durumunda kalan Filistinliler, sağanak ve soğuk havada çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 45 bin 541 Filistinli yaşamını yitirdi, 108 bin 338 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 541 Filistinli öldü, 108 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.