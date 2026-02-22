Gazze’de iftarda sıcak yemek dağıtımında izdiham yaşandı
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’a bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinliler, ramazanın dördüncü gününde iftar yapabilmek için sıcak yemek dağıtılan aşevi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Sıcak yemek alabilmek için bekleyen Filistinliler, yaşadıklarının insani olmadığını, özellikle ramazan ayında bile yemek bulamadıklarını söylediler.
Gazze’de 8 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail'in saldırılarıyla birlikte insani kriz derinleşti.
Günlük asgari ihtiyaçların karşılanabilmesi için yaklaşık 600 yardım tırının giriş yapması gerektiği belirtilirken, sınır kapılarındaki kısıtlamalar nedeniyle bu seviyeye ulaşılamıyor.
Gazze Şeridi’nde temel gıdaya erişimde yaşanan zorluklar, birçok yerinden edilmiş Filistinliyi aşevleri ve yardım dağıtımlarına bağımlı hale getirdi.
Yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde en az 1,5 milyon kişinin yerinden edildiği, bölgede insani koşulların felaket boyutuna ulaştığı belirtiliyor. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in engelleri nedeniyle Gazze'ye insani yardım girişinin yeterli seviyeye ulaşmaması, krizin devam etmesine yol açıyor.