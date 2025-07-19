Gazze'de insanlık dramı: Çocuklar "açlıktan ağlıyor"

Gazze'den paylaşılan görüntülerde, batıdaki en-Nasır bölgesinde Filistinli baba Mahmud Kurdiye'nin açlıktan ölmek üzere olan oğluna bir miktar un bulabilmek için feryat ettiği görülüyor.

Kurdiye'nin feryadı, Gazze'de giderek şiddetlenen insani felaketin ortasında, kıtlık sıkıntısının geldiği durumu gözler önüne sererken, on binlerce Filistinli ailenin benzer bir durumda olduğu biliniyor.

İsrail ablukası sebebiyle kıtlığın kol gezdiği Gazze'de, bir kilogram unun fiyatının yaklaşık 60 dolar, pirincin ise 30 doların üzerinde bir fiyata satıldığı belirtiliyor.

Filistinli çocuklar çok zor durumda

Acı içinde konuşan Filistinli baba, "Oğlum benden bir ekmek istedi. Pazara gittim, saatlerce un aradım ama bulamadım. Yardım istemiyorum. Un satın almak istiyorum ancak bulamıyorum." dedi.

"Çocuğum evde açlıktan ağlıyor." diyen Kurdiye, un dahil temel gıda maddelerini erişemediklerini dile getirerek, "Allah bize yeter o ne güzel vekildir." ifadeleriyle teselli bulmaya çalışıyor.

Filistinli 30'lu yaşlarındaki baba Kurdiye, dünyaya derhal savaşı durdurma, geçişlerin açılarak bölgeye acilen insani yardım girişi için çağrıda bulundu.

Gazze'de gıda krizi!

Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşayan Nafiz Halil, AA muhabirine, çocukları için Ebu İskender Pazarında gıda ararken açlıktan ve yorgunluktan yere yığıldığını anlattı.

Halil, Gazze'de un stokunun tükendiğini belirterek, kendisi ve çocuklarının 5 gündür ekmek yiyemediğini vurgulayarak, "İki oğlum şehit oldu, üçüncüsü esir edildi. Diğer çocuklarım ve torunlarıma ben bakıyorum. Birçok hastalıkla uğraşıyorum. İçinde bulunduğumuz durum sonrasında onları teselli edecek hiçbir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukasından şikayet eden Halil, "Allah bize yeter. Bizi her gün aç bırakıp öldürenlere ve parmağını bile kıpırdatmayan bir milyar Müslüman'a karşı en güzel vekildir." şeklinde konuştu.

Gazze'de insani yardım ablukasıyla şiddetlenen soykırım

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.

"Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana 877 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 bin 600'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 667 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 974 kişi de yaralandı.