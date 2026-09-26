Gazze'de İsrail saldırılarında 262 gazeteci hayatını kaybetti

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Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan son bilgilendirmede, İsrail ordusunun hava ve kara bombardımanlarında bir medya çalışanının daha yaşamını yitirmesiyle bilançonun artığı kaydedildi. Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden toplam basın mensubu sayısının 262'ye ulaştığı açıklandı. Yaşamını yitiren son gazetecinin kimlik ve görev bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Gerçeklerin üstünü örtme çabası vurgusu

Yapılan açıklamada, basın mensuplarına yönelik bombardımanların tesadüf olmadığı, bölgede yaşanan insani dramı ve hak ihlallerini dünya kamuoyuna aktaran gazetecilerin kasten hedef alındığı savunuldu. Filistinli yetkililer, İsrail'in bu tutumla Gazze'deki soykırım ve yıkım boyutlarını gizlemeyi amaçladığını ifade etti.

Uluslararası topluma ve basın kuruluşlarına çağrı

Medya Ofisi, dünya genelindeki gazeteci sendikaları, insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler bağlı kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarının kınanması gerektiği belirtilirken, sahada zor şartlar altında görev yapan basın çalışanlarının korunması adına acil önlemler alınması talep edildi.