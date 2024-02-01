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Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 19'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerinin sayısını 27 bin 19'a yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 19'a yükseldi
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 118 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 119 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 19'a yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 190 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 66 bin 139'a yükseldiği kaydedildi.