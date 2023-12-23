Gazze'de ölen gazeteci sayısı 100'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Huveydi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 100'e yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.