Gazze'de sağlık krizi sürüyor! İlaç ve tıbbi malzeme eksikliği sürüyor

İsrail saldırılarının sürdüğü 15 ay boyunca gönüllü sağlık hizmeti veren ve tıp fakültesinde son sınıf öğrencisi olan Ezzeddin Lulu, Gazze’deki sağlık krizini AA muhabirine anlattı.

Sağlıkta krizin giderek derinleştiğini vurgulayan Lulu, "Gazze’de en acil ihtiyaç duyulan malzeme arasında acil ilaçlar, cerrahi ekipman ve travma bakım gereçleri var. Ancak şu an bunlara ulaşamıyoruz ve binlerce hasta tedavi bekliyor." dedi.

"Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için gerekli ilaçlar tükenmiş durumda"

Lulu, İsrail’in bölgeye girişine izin verdiği yardımların yetersiz olduğunu söyleyerek, “İzin verilen yardımlar, 2 milyon insanın ihtiyacını karşılamak için yeterli değil. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için gerekli ilaçlar tükenmiş durumda.” ifadesini kullandı.

Bölgedeki hastaneler, altyapı tahribatı nedeniyle hizmet veremez hale gelirken, birçok doktor ve sağlık çalışanı da yetersiz ekipman nedeniyle hastalara müdahale edemiyor.

Şehit babasının adına Samir Vakfı adlı bir tıbbi yardım vakfı kuran Lulu, Gazze’de sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışıyor.

“Ailem hala enkaz altında”

Ateşkesin ardından halk, evlerine dönmeye çalışsa da birçok yerleşim yerinin tamamen yıkılmış durumda olduğunu dile getiren Lulu, “Ateşkes geçici bir soluk oldu ama sağlık sistemi çökmüş durumda. İnsanlar evlerine dönmeye çalışıyor ancak birçok hastane yıkılmış, ilaçlar tükenmiş ve yaralılar tedavi edilmeyi bekliyor. Ailem hala enkaz altında ve onları kurtaracak ekipman bile yok. Onları kurtarmak için gerekli ekipmanların girişini bekliyoruz. Bu çaresizliği anlatmak imkansız.” dedi.

Sağlık hizmetlerine erişimin hala ciddi bir sorun olduğunu belirten Lulu, uluslararası topluma seslenerek, “Gazze sadece bir savaş alanı değil, burada hayalleri ve umutları olan insanlar yaşıyor. Dünyanın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Gençler dayanışmayla ayakta kalıyor

Lulu’nun kurduğu Samir Vakfı, savaş ortamında gençlerin sağlık hizmetlerine katkı sağlaması için bir dayanışma modeli oluşturuyor.

“Bu vakıf, gençlerin tıp eğitimine devam edebilmesi ve Gazze’de sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için kuruldu.” diyen Lulu, tıp öğrencilerinin gönüllü olarak hastanelerde çalıştığını aktardı.

Lulu, yardım kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, “Acil tıbbi yardımların hızla Gazze’ye ulaşması gerekiyor. Aksi takdirde daha fazla insan hayatını kaybedecek.” dedi.