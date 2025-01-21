Gazze'de sağlık krizi! İsrail'in saldırıları, Gazze'deki sağlık sektörünü felç etti

Aynı zamanda İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar, uluslararası sağlık ekiplerinin bölgeye girmesini ve yükü hafifletmesini engelleyerek, Gazze'nin sağlık sistemini tamamen çöküşün eşiğine getirdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması 19 Ocak Pazar sabahı yürürlüğe girdi ve ilk aşamanın 42 gün sürmesi, bu süre içerisinde Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda ikinci ve ardından üçüncü aşama müzakerelerinin başlaması planlanıyor.

Resmi istatistikler

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi’nin son istatistiklerine göre, İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana, devlet ve özel hastaneler dahil, bölgede bulunan 38 hastaneden 34'ünü yıktı. İlaç ve tıbbi ekipman konusunda ciddi bir kıtlık yaşanmasına rağmen, sınırlı kapasiteyle faaliyet gösteren sadece 4 hastane kaldı.

İsrail saldırılarında 80 sağlık merkezi tamamen hizmet dışı kalırken, 162 sağlık kurumu da tahrip edildi. Ambulansların da doğrudan hedef alındığı saldırılarda, 136 araç imha edildi. Bu da sağlık ekiplerinin acil durumlara müdahale kabiliyetini büyük ölçüde felç etti.

Gazze'deki sağlık personeli de doğrudan hedef alındı. Hükümetin medya ofisinin raporunda, "İsrail hapishanelerinde idam edilen üç kişi dahil, 331 sağlık sektörü çalışanı şehit edildi.” ifadelerine yer verildi.

Soykırım ve abluka

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil Ed-Dakran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail soykırımı sırasında bile kuşatma altındaydık ve çok zor koşullarda çalışıyorduk, çok sayıda şehit verdik. Gazze'deki hastanelerin kapasitesini aşan sayıda yaralı vardı, bu da bizi hastanelerden çıkmadan 7/24 çalışmaya zorladı.” dedi.

İsrail’in sağlık tesislerini doğrudan hedef almanın yanı sıra, hastaneleri hizmet dışı bıraktığına dikkati çeken Dakran, sağlık ekiplerinin kısıtlı imkânlara rağmen hasarlı hastanelerin yeniden faaliyete geçmesi için ellerinden geleni yaptığını, temel ihtiyaçların karşılanması için tıbbi yardım gelene kadar hastaneleri en az düzeyde çalışır hale getirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını kaydetti.

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde ciddi bir tıbbi personel eksikliği yaşandığına dikkati çeken Dakran, yerel personelin yükünü hafifletmek için Gazze dışından gelecek tıbbi ekiplere acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Dakran, şartların çok zor olduğunu ve bu şartlara rağmen çalıştıklarına işaret ederek, “Zor şartlarda çalışıyoruz ve ekiplerimizin yükünü hafifletmek için Gazze dışından gelecek sağlık ekiplerine çok ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.