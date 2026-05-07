Gazze’de sağlık sistemi can çekişiyor! İlaçlar tükendi, hastaneler çaresiz

İlaç stoklarının tükenmesi, Gazze’de yaşam mücadelesi veren binlerce sivil için sessiz bir ölüm fermanı niteliği taşıyor. Özellikle kemoterapi ilaçlarının bulunamaması nedeniyle kanser hastaları kaderlerine terk edilirken, kuvözdeki bebekler ve diyaliz cihazına bağlı yaşayanlar için her geçen dakika kritik bir geri sayıma dönüşmüş durumda. Temel tıbbi malzemelerin eksikliği sadece bir tedarik sorunu değil; her gün onlarca insanın aslında doğru müdahaleyle hayata tutunabilecekken, imkansızlıklar içinde göz göre göre hayatını kaybetmesi anlamına geliyor. Bu sessiz çöküşün en büyük mağduru olan kronik hastalar, bir sonraki tedavi dozuna ulaşıp ulaşamayacaklarını bilmeden belirsizliğin pençesinde mucize bekliyor.

Müdahale edecek malzeme kalmadı, çaresizlik büyüyor

Hastanelerdeki operasyonlar, en temel cerrahi araçların dahi bulunamadığı şartlar altında cerrahların kişisel çabaları ve yetersiz yöntemlerle yürütülmeye çalışılıyor. Ameliyathanelerde sterilizasyon sıvılarından anestezi kitlerine kadar her türlü sarf malzemesinin bitmiş olması, doktorları her gün vicdanları yaralayan imkansız kararlar vermeye mecbur bırakıyor. Laboratuvarlardaki test kitlerinin tükenmesiyle birlikte en basit enfeksiyonların teşhisi dahi yapılamaz hale gelirken, kan bankalarındaki boş raflar acil cerrahi müdahale bekleyen ağır yaralılar için umutları her geçen gün biraz daha söndürüyor. Bir dikiş setinden sargı bezine kadar her eksikliğin doğrudan bir hayata mal olduğu bu ağır tabloda, modern tıp ilkeleri yerini tamamen bir hayatta kalma savaşına bırakmış durumda.

Yedek parçası olmayan cihazlar ve işlevsiz kalan servisler

Tıbbi cihazların bakımı ve onarımı için kritik öneme sahip yedek parçaların bölgeye girişine izin verilmemesi, modern tıp teknolojisini Gazze’deki hastanelerde işlevsiz birer metal yığınına dönüştürüyor. Bozulan yaşam destek üniteleri tamir edilemediği için kaderine terk edilirken, hayati önemdeki diyaliz makineleri teknik yetersizlikler ve malzeme kıtlığı nedeniyle kapasitesinin çok altında hizmet verebiliyor. Bu teknik çöküş sadece mevcut hastaları değil, acil müdahale gereken her yeni vakayı da doğrudan ölümle burun buruna getiriyor. Sağlık personeli, yetersiz donanım ve her geçen gün derinleşen malzeme açığı arasında imkansızı başarmaya çalışırken, uluslararası toplumun bu tabloya sessiz kalması sistemin nihai çöküşünü hızlandırıyor.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

Yaşananlar sadece teknik bir tıbbi kriz değil; modern dünyanın gözleri önünde saniye saniye kaydedilen topyekün bir insanlık sınavı niteliği taşıyor. Gazze’ye güvenli bir tıbbi koridor açılmadığı ve temel ilaçların girişine derhal izin verilmediği takdirde, hastanelerin birer şifa merkezi olmaktan çıkıp sistematik çöküşün yaşandığı mekanlar haline gelmesi kaçınılmaz görünüyor. Koridorlarda yankılanan her feryat, aslında uluslararası toplumun derin sessizliğine karşı verilmiş bir hayat mücadelesinin en acı dışavurumu olarak tarihe geçiyor. Bugün Gazze’den yükselen bu feryat, sadece bir tıbbi krizin değil, uluslararası toplumun vicdan sınavının da bir yansıması olarak görülüyor. Gelinen noktada dünya kamuoyunun, hastaların ve dermanı kalmayan sağlık çalışanlarının bu çığlığını duyması; önlenebilir her bir kaybı durdurmak adına somut adımlarla harekete geçilmesi, bölge için artık bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluk teşkil ediyor.