Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 1'i çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 131'i çocuk olmak üzere 367'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana ise 16'sı çocuk 89 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Gazze insani kriz büyüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 633 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 914 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 502 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 900 kişi yaralandı.

İsrail'in, sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey ve güney bölgelerinde evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Sayadin limanı çevresindeki bir apartman dairesi hedef alındı. Saldırıda biri hamile kadın ve karnındaki bebeği olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin orta kesimindeki Derec mahallesinde yer alan Fevahir sokağı yakınlarındaki bir evin helikopterle hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Gazze kentinin batısındaki Nasr mahallesinde yer alan Rantisi Hastanesi çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, bazılarının durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Nasr mahallesinde ayrıca İsrail savaş uçakları bir apartman dairesini hedef aldı.

İsrail, evleri havaya uçurmayı sürdürüyor

Gazze kentinin kuzey batısındaki Şeyh Rıdvan mahallesinin kuzeydoğu bölgelerinde yer alan bina ve evleri havaya uçurmaya devam ediyor.

İsrail ordusuna ait helikopterler de Şeyh Rıdvan pazarında yerinden edilmiş kişilere ait çadırlar ile tezgahları hedef aldı, saldırı sonrası bazı bölgelerde yangın çıktı.

Gazze'nin güneyindeki Zeytun ve Sabra mahalleleri de top atışlarıyla hedef alındı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine saldırılar sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mülteci Kampında yer alan Sevaraha bölgesine İHA'yla düzenlenen saldırıda ise beş kişi yaralandı.

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu buldozerler eşliğinde Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kenti yakınlarında bulunan el-Hader beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Ayrıca, İsrail ordusu Batı Şeria'nın Eriha, Kabatiye, Cenin, Nablus ve Kalkilya kentlerinde çok sayıda bölgeye baskın düzenledi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail, ağustos ayında ev, ticarethane ve tarım tesisleri de dahil 125 yapıyı yıktı.

İsrail "ruhsatsız" olduğunu öne sürdüğü Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.