Gazze'de son 24 saatte 4 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 106'sı çocuk, 239’a yükseldiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'nde açlık krizi derinleşiyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail’in Gazze’nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında 20 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve insani yardım alabilmek için bekleyenleri hedef aldı.

Han Yunus’taki sözde insani yardım dağıtım merkezleri yakınlarında yardım bekleyenlere ateş açılması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze şehir merkezindeki Zeytun Mahallesi’nde bir eve düzenlediği hava saldırısında "Keşko" ailesinden 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, ayrıca Zeytun Mahallesi’nde evleri ve apartmanları yıkarken bölgenin çeşitli noktalarına topçu saldırısı da düzenledi.

Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ölen 2 Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

İsrail helikopterinin Gazze kentindeki Samir Kavşağı çevresinde bir apartmanı hedef alan saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

Yardım kuruluşları, İsrail'e "Gazze'de yardımı silah olarak kullanmayı" durdurma çağrısı yaptı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası devam ederken, 108 uluslararası insani yardım kuruluşu, bölgede yardımın silah olarak kullanılmasının durdurulmasına ilişkin ortak bir mektup yayımladı.

Mektupta, uluslararası insani yardım alanında faaliyet gösteren CARE, Oxfam, Save the Children, Action Against Hunger (ACF) ve Sınır Tanımayan Doktorlar'ın da aralarında bulunduğu 100'den fazla STK, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımı kısıtlayan uygulamalarını "yardımın silah haline getirilmesi" olarak nitelendirdi.

Temmuz ayında 60'tan fazla insani yardım talebinin İsrail tarafından reddedildiği belirtilen mektupta, 2 Mart'tan bu yana çoğu uluslararası insani yardım kuruluşunun Gazze'ye "tek bir kamyon" yardım malzemesi teslim edemediği kaydedildi.

Mektupta, İsrail makamlarının 2 Mart'tan bu yana yeni kayıt kurallarını gerekçe göstererek, düzinelerce sivil toplum örgütünün hayati yardım malzemeleri getirme taleplerini reddettiği aktarıldı.

STK'ların yardım ulaştıramamasının hastaneleri temel malzemelerden mahrum bıraktığı belirtilen mektupta, "Çocuklar, engelliler, yaşlılar ve yardım çalışanları açlık ve önlenebilir hastalıklardan ölmektedir. Yardım çalışanları ise aç karnına işe gitmek zorunda kalmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, İsrail'in uygulamasının, Filistinli personel listeleri ve bağışçı bilgileri gibi hassas verilerin İsrail makamlarına iletilmesini zorunlu kıldığı, bu şartların veri koruma yasalarını ihlal ettiği, personel güvenliğini riske attığı ve insani yardımın tarafsızlığı ilkesini zedelediği vurgulandı.

Ayrıca mektupta, söz konusu uygulamanın "İsrail devletinin meşruiyetini sorgulamak" gibi siyasi nitelikli ve muğlak kriterler gerekçe gösterilerek, yardım taleplerinin reddedilmesini mümkün kıldığı ifade edildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) olarak adlandırılan "askerileşmiş" gıda dağıtım mekanizması da sert bir dille eleştirilen mektupta, bu sistemin, yardıma ulaşmaya çalışan en az 859 Filistinlinin ölümüne yol açtığı ve insani yardım yerine siyasi kontrol aracı haline geldiği bildirildi.

Mektupta, STK'lar, İsrail'in bürokratik engellemeleri ve yardımın siyasallaştırılması uygulamalarına son verilmesi için baskı yapılmasının yanı sıra hassas verilerin zorla paylaşılmasının engellenmesini ve insani yardımın geçişi için tüm kara sınır kapılarının koşulsuz ve derhal açılmasını talep etti.

İsrail basınına göre, ordu Gazze'de işgal için 100 bin asker çağırmayı planlıyor

Yedioht Ahronot gazetesinin haberinde, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İsrail'in salı gününden bu yana saldırılar düzenlediği Zeytun Mahallesi dahil, Gazze kentinin işgal kararına ilişkin saldırı planının "ana çerçevesini" onayladığı anımsatıldı.

Haberde, planın ana çerçevesini onaylanmasının ardından Zamir'in belirlediği ön çerçeveye göre, işgal için 80 bin ila 100 bin yedek askere tebligat gönderileceği kaydedildi.

İlerleyen günlerde, Gazze kenti ve batısındaki yüksek binaları hedef alan saldırıların niteliği ve manevra yöntemlerinin yanı sıra Hamas'ın teçhiz ettiği iddia edilen gruplara karşı saldırılara ilişkin ek görüşmeler yapılacağı aktarıldı.

Haberde ayrıca işgalin, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde 2026 yılına kadar sürmesinin beklendiği paylaşıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentinin işgali planının "ana çerçevesini" dün onayladığı belirtilmişti.

Ordu komuta kademesi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileriyle Gazze kentinin işgal planının ana hatlarını ele almak üzere bir araya gelen Zamir'in, toplantıda 12 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'ne başlatılan saldırıları da ele aldığı ifade edilmişti.

Ne olmuştu?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.