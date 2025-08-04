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Gazze'de son 24 saatte beş kişi açlıktan öldü

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte beş kişi açlıktan hayatını kaybetti. Açlıktan ölenlerin sayısı 93'ü çocuk 180'e yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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Gazze'de son 24 saatte beş kişi açlıktan öldü
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte beş Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 93'ü çocuk 180'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

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