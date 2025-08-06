Gazze'de son 24 saatte ikisi çocuk, beş kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
İsrail'in yeterli insani yardımın geçişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte ikisi çocuk, beş kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte beş Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 193'e çıktığı bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
Burş, son 24 saatte ikisi çocuk beş Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiğini, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 96'sı çocuk 193'e yükseldiğini kaydetti.