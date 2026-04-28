Gazze’de su krizi insani felaketi derinleştiriyor

Gazze'de en temel yaşam kaynağı olan su, bugün itibarıyla tükenme noktasına gelmiş durumda. Şehrin dört bir yanındaki su arıtma tesisleri, kuyular ve dağıtım şebekeleri ya doğrudan saldırılarla yerle bir edildi ya da yakıt yetersizliği nedeniyle tamamen sustu. Sokaklarda temiz bir yudum su bulabilmek artık bir şans değil, saatler süren ve çoğu zaman hüsranla biten bir hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyor. Halk, temiz kaynaklara ulaşamadığı için kirli yer altı sularına ve hatta deniz suyuna mecbur bırakılmış vaziyette.

Salgın hastalıkların gölgesinde yaşam mücadelesi

Kanalizasyon sistemlerinin çökmesiyle bu kısıtlı kaynaklara sızan atıklar, evlerin içine kadar giren bir salgın hastalık dalgasını tetikliyor. Özellikle hijyenden yoksun çadır kentlerde ve sığınaklarda yaşam mücadelesi veren binlerce çocuk, sadece bombaların değil, kirli suyun getirdiği hastalıkların ve şiddetli susuzluğun pençesinde can veriyor. Hastanelerin bile steril su bulmakta zorlandığı bu tabloda, tıbbi müdahaleler her geçen gün daha da imkansızlaşıyor.

Yardım koridorlarında lojistik düğüm

Bölgeye giren insani yardım tırları, devasa bir nüfusun su ihtiyacını karşılamanın kıyısından bile geçemiyor. Güvenli koridorların oluşturulamaması ve su taşıyan araçların hedef alınması, yardım faaliyetlerini birer birer durma noktasına getirdi. Bugün Gazze’de su, sadece fiziksel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp bir toplumun direncini kırmak için kullanılan sessiz bir araca dönüşmüş durumda. İnsani yardımın ulaştırılamaması, krizi kronik bir felakete sürüklüyor.

Geleceği kurutan sessiz enkaz

Yaşanan bu felaket, yalnızca yıkılan binalardan ibaret değil; bir halkın en temel insani hakkı olan suyun elinden alınmasıyla gerçekleşen toplu bir yok oluştur. Eğer suyun yeniden akması için somut ve kalıcı bir adım atılmazsa, susuzluğun geride bırakacağı enkaz, binaların yıkıntısından çok daha ağır ve onarılamaz olacak. Gazze halkı bugün sadece adalet değil, en çok da yaşamın kendisi olan bir damla suyu bekliyor.