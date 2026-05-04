Gazze’de ‘Turuncu Hat’ dönemi: İşgal alanı yüzde 64’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi üzerindeki askeri denetimi, yeni ilan edilen ‘Turuncu Hat’ (Orange Line) ile çok daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde güncellendi. 2025 yılının son aylarında belirlenen ve Gazze’nin yaklaşık yüzde 53’ünü içine alan 'Sarı Hat', bu yeni hamleyle batıya doğru genişletilerek toplam toprakların yüzde 64’üne ulaştı. Bu stratejik sınır kaydırması, Birleşmiş Milletler ve sahada görev yapan insani yardım kuruluşlarına iletilen güncel askeri haritalarla resmileşirken, Filistin halkının hareket edebileceği güvenli alanın dramatik bir şekilde daraldığı gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.

Stratejik noktalar ve yaşam kaynakları denetim altında

Yeni ilan edilen Turuncu Hat, sadece bir sınır değişikliği olmanın ötesinde Gazze’nin en kritik yaşam damarlarını doğrudan askeri kontrol altına alıyor. Gazze’yi fiziken ikiye bölen Netzarim Koridoru’nun etki alanı bu hatla birlikte daha da genişletilerek kuzey ve güney arasındaki bağlantı tamamen koptu. Şehrin gıda ihtiyacını karşılayan doğu kesimindeki son tarım arazileri, Selahaddin Caddesi gibi ana ulaşım yolları ve bölgenin sınırlı sayıdaki su istasyonları artık tamamen bu yasaklı bölge sınırları içerisinde yer alıyor. Bu durum, bölge halkının hem fiziki hareketliliğini hem de temel ihtiyaçlara erişimini İsrail ordusunun anlık onayına mahkum ediyor.

Görünmez sınırların siviller üzerindeki ölümcül riski

Turuncu Hat’ın en tehlikeli boyutu, bu sınırların sahada herhangi bir fiziksel engel, tel örgü veya duvarla işaretlenmemiş olmasıdır. Dijital haritalar üzerinden tanımlanan bu hayali çizgiler, bölgedeki siviller ve insani yardım çalışanları için görünmez birer ölüm tuzağına dönüşmüş durumda. Belirlenen koordinatların en ufak bir şekilde ihlali, İsrail ordusu tarafından doğrudan tehdit kabul ediliyor ve 'ateş serbest' talimatıyla karşılık buluyor. Yardım kuruluşları, bu belirsizliğin lojistik operasyonları felç ettiğini ve ‘güvenli’ olarak tanımlanan bölgelerin her geçen gün daha da küçüldüğünü kaydediyor.

Kalıcı işgal ve insani izolasyon hedefi

Renk kodlarıyla kademeli olarak genişletilen bu askeri bölgeler, Gazze’nin parça parça kontrol altına alınmasına yönelik bir planın parçası olarak görülüyor. Halkın deniz ile askeri hatlar arasındaki dar sahil şeridine sıkıştırılması, Gazze’nin iç kesimlerinin insansızlaştırılmasına ve bölgenin ekonomik olarak tamamen dışa bağımlı hale getirilmesine yol açıyor. Turuncu Hat, askeri bir güvenlik önleminden ziyade, Gazze’nin demografik yapısını değiştirmeyi ve bölgeyi kalıcı bir askeri garnizon haline getirmeyi hedefleyen bir harita operasyonu olarak sahada karşılık buluyor.