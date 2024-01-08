Gazze'de utanç videosu: Komedyene tepkiler büyüyor

İsrailli komedyen Guy Hochman'ın hafta sonu, ordunun himayesi altında Gazze şeridinde hasar görmüş bir otelde Filistin halkıyla dalga geçtiği bir video çekti. İsrail ordusuna ait askeri kıyafetler giyen Hochman, "Merhaba arkadaşlar, turizm bloğumuzun bir parçası olarak bugün İsrail'in güneyinde harika bir yere geldik" dedi.

Otelin çeşitli bölgelerinde video çeken Hochman, camları kırık pencereleri işaret ederek, oteli tasarlayanın "açıkça bir Arap mimar" olduğunu söyledi.

Tepkiler üzerine videoları sildi

Hochman, plajlardan kısa videolar yayınlayarak sürdürdüğü gezisinin sonunda, "'Özgür Filistin' kupon kodunu kullandığınızda tüm bunlar elbette ücretsiz" diye espri yaptı.

Komedyenin videoyu sosyal medya hesabından yayınlamasının ardından, hem İsrail'de hem de Filistin'de tepkiler yükselmeye başladı. Hochman, ırkçılıkla suçlanırken, tepkiler üzerine videoları silmek zorunda kaldı. Ancak, komedyenin ibranice videoları ingilizceye çevrilerek kısa sürede tüm dünyaya yayınlandı.

İsrail ordusu krize neden olan komedyene ilişkin açıklamada, olayın soruşturulduğu ifade edildi.

Görüntüler Lahey'deki soruşturmaya eklenecek

Öte yandan, komedyenin görüntülerinin, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in savaş suçu işlediği yönünde yürütülen soruşturma dosyasına eklenmesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Guy Hochman'ın, bir süre önce İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu'yu eğlendirirken çekilmiş görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.