Gazze’de yardım operasyonları tehlikede: İsrail’in engelleri kritik seviyede

Yetkililer, önceden günlük 25 tırla sağlanan malzeme akışının 5 tıra kadar gerilediğini ve bunun, binlerce insanın sıcak yemek ve temel gıda hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını vurguladı. Yardım kuruluşları, sınırlı malzeme ve artan lojistik sorunlarla karşı karşıya kalarak, operasyonlarını sürdürebilmek için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kaldı.

İsrail üzerinden tedarik, yardım zincirini zorlaştırıyor

Gazze yönetimi ayrıca, daha önce Mısır üzerinden temin edilen temel gıda ve malzemelerin artık İsrail içinden sağlanmak zorunda olduğunu, bunun hem maliyetleri artırdığını hem de yardım zincirini kırılgan hale getirdiğini açıkladı. Bu durum, hizmetlerin sürekliliğini doğrudan etkileyerek insani kriz riskini yükseltiyor.

Yetkililer, yardım kuruluşlarının güvenli ve kesintisiz çalışabilmesi için engellerin kaldırılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Bölgedeki mevcut koşulların devam etmesi durumunda, insani yardımın aksaması ve ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinin artması kaçınılmaz görünüyor.

Gazze yönetimi, medya ve kamuoyuna yaptığı çağrıda, gelişmelerin dramatize edilmeden, gerçek insani durumlar üzerinden aktarılmasını istedi. Yardım operasyonlarının kesintiye uğramaması için hem yerel hem uluslararası aktörlerin iş birliği içinde hareket etmesinin zorunlu olduğunu belirtti.