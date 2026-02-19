Gazze’de yeni polis gücü kuruluyor

  1. Ekonomim
Gazze Yönetimi, ateşkes kapsamında Ulusal Komite (NCAG) bünyesinde bir polis gücü oluşturacağını açıkladı. Yeni güç, bölgede güvenliği sağlamak ve istikrarı desteklemek için görev yapacak.

NCAG'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin yıllarca süren İsrail saldırıları yıkım ve yaşanan acılara rağmen halkına hizmet etmeye hazır, yetenekli ve yeniden inşa sürecini yönetecek Filistinlilere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, profesyonel, hesap verebilir, şeffaf ve liyakate dayalı bir polis gücü kurmayı hedeflemektedir. Görevlendirme süreci, polis gücünde hizmet isteyen nitelikli kadın ve erkeklere açıktır." ifadesi kullanıldı.

Gazze polisinin çalışmaları takdir edildi, güçlendirme planları gündemde

İsrail saldırıları boyunca Gazze'de bombardıman ve yerinden edilme gibi zor koşullar altında görev yapan polislerin çalışmalarının takdirle karşılandığı açıklamada, gelecek aşamada polisin güçlendirilmesi ve profesyonelliğinin pekiştirilmesinin gerektiği aktarıldı.

