Gazze’de yıkımın boyutları büyüyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yıkımın boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

Maruf, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500'e çıktığını belirtti.

Maruf, saldırılar nedeniyle 40 bin konutun tamamen yıkıldığını, 220 bin konut ve 88 hükümet binasının zarar gördüğünü ya da kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun 220 okulu vurduğunu ve bunlardan 60'ının tamamen hizmet dışı kaldığını belirtti.