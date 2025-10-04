Gazze’deki ateşkes kararı İsrail hükümetini karıştırdı



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes kararına varılması ve kalıcı bir barış sağlanmasını hedefleyen planına olumlu yaklaşmasına İsrail hükümetinden tepkiler yükseliyor. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Netanyahu’nun İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze’yi işgalinin sonlandırılması kararını kabul etmesini eleştirerek, "Başbakan Netanyahu’nun saldırıları sonlandırma ve müzakere yürütme kararı ciddi bir hatadır" dedi.

Ben Gvir: "Ulusal bir mağlubiyetin parçası olmayacağız"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise, "Eğer rehineler serbest bırakıldıktan sonra Hamas varlığını sürdürmeye devam ederse Otzma Yehudit hükümetten ayrılacaktır. Biz, ebedi bir utanç olacak bir ulusal mağlubiyetin parçası olmayacağız" ifadelerini kullandı.