  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Gazze’deki ateşkes kararı İsrail hükümetini karıştırdı
Takip Et

Gazze’deki ateşkes kararı İsrail hükümetini karıştırdı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, "Eğer rehineler serbest bırakıldıktan sonra Hamas varlığını sürdürmeye devam ederse Otzma Yehudit hükümetten ayrılacaktır. Biz, ebedi bir utanç olacak bir ulusal mağlubiyetin parçası olmayacağız" dedi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze’deki ateşkes kararı İsrail hükümetini karıştırdı
Takip Et


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes kararına varılması ve kalıcı bir barış sağlanmasını hedefleyen planına olumlu yaklaşmasına İsrail hükümetinden tepkiler yükseliyor. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Netanyahu’nun İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze’yi işgalinin sonlandırılması kararını kabul etmesini eleştirerek, "Başbakan Netanyahu’nun saldırıları sonlandırma ve müzakere yürütme kararı ciddi bir hatadır" dedi.

Ben Gvir: "Ulusal bir mağlubiyetin parçası olmayacağız"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise, "Eğer rehineler serbest bırakıldıktan sonra Hamas varlığını sürdürmeye devam ederse Otzma Yehudit hükümetten ayrılacaktır. Biz, ebedi bir utanç olacak bir ulusal mağlubiyetin parçası olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya
Donald Trump: İsrail, Gazze'de "ilk çekilme hattını" kabul etti
Donald Trump: İsrail, Gazze'de "ilk çekilme hattını" kabul etti
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak
Japonya’da 5,7 büyüklüğünde deprem
Japonya’da 5,7 büyüklüğünde deprem
Trump Hamas'ı uyardı: Hızlı hareket edin, yoksa her şey tepetaklak olur
'Hızlı hareket edin, yoksa her şey tepetaklak olur'
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Gazze’nin duvarlarında umudun renkleri: Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" teşekkür!
Gazze’nin duvarlarında umudun renkleri: Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" teşekkür!