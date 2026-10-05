Gazze'deki hava saldırısında Deniz Feneri Derneği görevlisi hayatını kaybetti

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşim yerlerine ve altyapıya yönelik bombardımanları sürerken, bölgede mağdur sivillere yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlileri de saldırıların hedefi olmaya devam ediyor. Türkiye merkezli Deniz Feneri Derneği’nin Gazze’deki saha operasyonlarında görev yapan Filistinli çalışanı Muhammed en-Neccar, İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Yardım dağıtımı esnasında hava saldırısı düzenlendi

Edinilen bilgilere göre, Gazze’de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillere gıda ve temel ihtiyaç malzemesi ulaştırmak için sahada bulunan Deniz Feneri Derneği ekibi, İsrail ordusunun düzenlediği hava bombardımanının ortasında kaldı. Saldırı sırasında ağır yaralanan yerel personel Muhammed en-Neccar, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Deniz Feneri Derneği'nden başsağlığı açıklaması

Yaşanan acı gelişmenin ardından Deniz Feneri Derneği yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Gazze’de insanı yardım ulaştırmak adına özveriyle görev yapan çalışma arkadaşları Muhammed en-Neccar’ın vefatından duyulan derin üzüntü dile getirildi. Dernek, masum sivillere yardım götüren personelin ve insani yardım kurumlarının koruma altında olması gerektiğini vurgulayarak hayatını kaybeden görevliye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.