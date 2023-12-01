Gazze'deki insani ara sona erdi: İsrail ordusu saldırıların başladığını duyurdu
Son dakika haberi... Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.
İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı" ifadesine yer verildi.
İsrail savaş uçakları Gazze'nin üzerinde
Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.
Mısırlı yetkililer sabah saatlerinde, İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin 8. günde de devam edeceğini açıklamıştı.