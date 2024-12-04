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Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde oksijen istasyonu tamamen durdu

İsrail'in ekim ayının başından bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde oksijen istasyonunun tamamen durduğu, hasta ve yaralıların hayatının tehdit altında olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde oksijen istasyonu tamamen durdu
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kemal Advan Hastanesindeki oksijen istasyonu, meydana gelen arıza nedeniyle tamamen durdu.

Kaynaklar, İsrail dronlarının, hastane çevresine yoğun ateş açtığını, saldırılar nedeniyle istasyonun onarımının mümkün olmadığını ifade etti.

Hastaların hayatı tehdit altında

İstasyondaki arızası nedeniyle hasta ve yaralıların hayatının tehdit altında olduğunu vurgulayan kaynaklar, iki cerrahi işlemin, eldeki mevcut oksijen tüplerinden destek alınarak yapıldığı bilgisini verdi.

İsrail ordusunun dün "Quadcopter" tipi dronlarla hastanenin avlusunu bombalaması sonucu sağlık personelinden 3 kişi yaralanmıştı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, saldırı üzerine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gün içerisinde hastaneyi 5 kez bombaladığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı belirtiliyor.

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