  3. İsrail'in, Gazze’deki Nasır Hastanes'ne saldırısı ABD Kongresi’nde tepkiyle karşılandı
İsrail'in, Gazze’deki Nasır Hastanes'ne saldırısı ABD Kongresi’nde tepkiyle karşılandı

ABD Kongre üyeleri Nydia Velazquez ve Rashida Tlaib, İsrail’in Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Nydia Velazquez, "ABD, bu savaş suçlarını finanse etmeye devam edemez." ifadesini kullandı. Temsilciler Mecisi Üyesi Tlaib de "Soykırımcı rejimi silahlandırmayı destekleyen her Amerikalı politikacının" bu katliamın sorumluluğunu taşıdığını bildirdi.

Velazquez, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Nasır Hastanesine yönelik kasıtlı ve korkunç saldırıları doktorları, gazetecileri ve kurtarma görevlilerini öldürdü. Bir hastane asla savaş alanı olmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

"ABD, bu savaş suçlarını finanse etmeye devam edemez"

Nydia Velazquez, "ABD, bu savaş suçlarını finanse etmeye devam edemez." ifadesini kullandı.

Temsilciler Mecisi Üyesi Tlaib de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "soykırımcı rejimi silahlandırmayı destekleyen her Amerikalı politikacının" bu katliamın sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

İsrail, Nasır Hastanesi'ni hedef aldı

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

