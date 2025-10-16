  1. Ekonomim
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşı teslim alındı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 30 Filistinlinin naaşının teslim alındığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 30 Filistinlinin cenazesinin teslim alınarak Gazze'ye getirildiği belirtildi.

İsrail'den dün ve önceki gün de 90 kişinin naaşının Gazze'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, böylece toplamda 120 kişinin cenazesinin İsrail tarafından iade edildiği kaydedildi.

Naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin olduğu vurgulanan açıklamada, şu ana kadar cesetlerden 4'ünün yakınları tarafından teşhis edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Filistinlilerin naaşlarının teşhis edilmesi için gerekli tıbbi çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

