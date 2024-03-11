Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sağlıkçıların iftar veya sahurda yiyecek yemeği yok
Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlık çalışanının ramazana iftar veya sahurda yiyecek yemekleri olmadan girdiği belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, kuzeydeki sağlık çalışanlarının 24 saat görev başında olduğunu ancak yiyecek yemek bulamadığını dile getirdi.
Sağlık çalışanlarının, yetersiz beslenmeden ötürü zayıfladığını aktaran Kudra, Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlıkçının ramazana sahur veya iftar etmeden başlayacağını ifade etti.
Kudra, uluslararası kurumlara ve yardım kuruluşlarına, sağlık ekiplerinin çalışmalarını yürütebilmeleri için hazır yemek sağlama çağrısında bulundu.